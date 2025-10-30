Лидер Динамо Андрей Ярмоленко в эфире УПЛ ТВ поделился эмоциями после победного матча 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (2:1), в котором вингер отметился забитым мячом.

Андрей, по вашему мнению, что принесло победу Динамо?

Я думаю, что в первую очередь, терпение и вера друг в друга. Потому что в первом тайме нам было очень трудно. Шахтер владел мячом, имел полное преимущество, я считаю. И, конечно, нам нужно было терпеть. Мы понимали, что они не смогут в таком темпе действовать на протяжении всего матча, и у нас будет свой момент, который нужно будет реализовать. Что и произошло. И потом уже, я считаю, мы перехватили инициативу, можно так сказать.

Вы взяли матч под свой контроль после того, как пропустили. То есть это, можно сказать, «ужалило» команду…

Так всегда бывает. Конечно, где-то играли осторожно, потому что понимаем, что кубковая игра, шанса на ошибку нет. Конечно, где-то играли очень осторожно, но потом, когда пропустили, поняли, что уже нечего терять и нужно идти вперед.

Осознавали ли вы, что это может быть ваш последний матч в Кубке Украины в карьере?

Я об этом не думаю. Как будет, так и будет. Я стараюсь работать, выкладываться на тренировках. Самое главное – быть честным перед собой. Даже если бы мы вылетели, то я честен перед собой, я могу в зеркало смотреть спокойно.

Вы сказали, что в первом тайме было очень тяжело, вы были почти без мяча. Что во втором тайме случилось? Что было в перерыве, в раздевалке? Потому что во втором тайме увидели совсем другое Динамо…

Думаю, все понимают, насколько нападающий является зависимым игроком. Когда команда только обороняется, перемещается, то потом даже когда ты получаешь этот мяч, у тебя просто элементарно нет сил, чтобы выбежать в контратаку. Немного изменились тактически во втором тайме, переместили игру на половину поля Шахтера. Нужно было ждать свой момент. У нападающего такая участь, что ты можешь стоять 70 или 90 минут без мяча, но в нужный момент нужно оказаться там и поставить точку.

Вам нравится в 36 лет новая позиция на поле?

В целом, это не новая позиция для меня. Я и начинал нападающим, и играл и в сборной несколько раз нападающим. И когда был в Англии, Моес также использовал меня как нападающего. Так что для меня это не новая позиция. А с опытом ты понимаешь, как нужно действовать на любой атакующей позиции.