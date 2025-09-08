Бывший полузащитник Карпат Михаил Кополовец поделился ожиданиями от матча второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 Азербайджан – Украина.

Нужно однозначно обыгрывать эту команду, если мы вообще хотим претендовать на какие-то позиции или хотим куда-то попасть. Однозначно обыгрывать. Если не побеждать эту команду, то здесь нечего делать. Это объективно.

Я понимаю, что все играют в футбол, все научились играть. У нас не лучшее время и результаты в футболе, но нужно выходить и играть. Думаю, после игры с французами отойдут, хотя это не будет проще. Легче не будет, потому что сейчас все играют в футбол. Но нужно выигрывать. Только выигрывать, иначе что нам вообще делать, – заявил Кополовец в интервью ua.tribuna.com.