«Это не конец, это лишь пауза»: Ямаль прокомментировал свою тяжелую травму
Вингер получил травму в матче с Сельтой
около 1 часа назад
Вингер Барселоны Ламин Ямаль сделал официальное заявление о травме, которая вынудила его досрочно завершить выступления в текущем сезоне.
Игрок подчеркнул, что сосредоточится на поддержке команды за пределами поля и подготовке к следующей кампании.
Эта травма выводит меня из игры именно тогда, когда я больше всего хотел быть на поле, и от этого у меня болит сильнее, чем я могу описать. Больно не иметь возможности сражаться вместе с товарищами по команде, не иметь возможности помочь, когда команда меня нуждается. Но я верю в них и знаю, что они будут отдавать все силы в каждом матче.
Я буду там, хоть и не на поле, поддерживая, подбадривая и подталкивая их, как часть команды. Это не конец, это лишь пауза. Я вернусь сильнее, с большим желанием, чем когда-либо, и следующий сезон будет лучше. Спасибо за сообщения и Visca el Barça.
В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 45 матчей за Барселону, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05