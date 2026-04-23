Вингер Барселоны Ламин Ямаль сделал официальное заявление о травме, которая вынудила его досрочно завершить выступления в текущем сезоне.

Игрок подчеркнул, что сосредоточится на поддержке команды за пределами поля и подготовке к следующей кампании.

Эта травма выводит меня из игры именно тогда, когда я больше всего хотел быть на поле, и от этого у меня болит сильнее, чем я могу описать. Больно не иметь возможности сражаться вместе с товарищами по команде, не иметь возможности помочь, когда команда меня нуждается. Но я верю в них и знаю, что они будут отдавать все силы в каждом матче.

Я буду там, хоть и не на поле, поддерживая, подбадривая и подталкивая их, как часть команды. Это не конец, это лишь пауза. Я вернусь сильнее, с большим желанием, чем когда-либо, и следующий сезон будет лучше. Спасибо за сообщения и Visca el Barça.