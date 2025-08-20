Федецкий встал на защиту лидеров Александрии, которых отправили в дублирующий состав.
Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий высказался о ситуации с переводом в дубль капитана Александрии Кирилла Ковальца и португальского центрбека Мигела Кампуша. Его слова приводит Sport.ua.
В нынешней ситуации футболистам самим нужно собраться, проявить характер, потому что можно попасть в такую яму, из которой потом будет очень сложно выбраться. К тому же в дубль переведены Кампуш и Ковалец. Да, тренер дал комментарий по этому поводу, но настоящих причин такого решения названо не было. Впрочем, такими исполнителями, на мой взгляд, разбрасываться нельзя, тем более в такой ситуации, - сказал Федецкий.
