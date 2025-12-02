ФИФА планирует ввести разрешение, которое предоставит видеоассистентам арбитра дополнительные полномочия во время чемпионата мира 2026 года. Согласно информации внутри организации, высокопоставленные должностные лица настаивают на том, чтобы ВАР имел право вмешиваться в ситуации с неправильно назначенными угловыми ударами. Также рассматривается возможность предоставления арбитрам права просматривать эпизоды с вторыми жёлтыми карточками, чтобы подтвердить правильность удаления.

Представители ФИФА подчеркивают, что решения судей на чемпионате мира должны быть максимально точными, а новые полномочия помогут избежать критических ошибок.

На Кубке арабских государств, который сейчас проходит в Катаре, уже тестируется ещё одна инновация — правило, направленное на борьбу с симуляцией травм. Согласно этому правилу, игрок, получивший медицинскую помощь из-за травмы, обязан покинуть поле на две минуты, если только игрок, нарушивший правила против него, не был наказан жёлтой или красной карточкой.

