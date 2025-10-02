Финалист Евро-2024: «Динамо – очень сильная команда и большой клуб»
Основной защитник сборной Англии высоко оценил команду из Киева
около 2 часов назад
Защитник Кристал Пэлас Марк Геи поделился мыслями о матче первого тура общего этапа Лиги конференций против киевского Динамо. Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Я бы высказался подобно тому, что сказал тренер. Мы знаем, что Динамо — очень сильная команда и большой клуб, в составе которого есть известные футболисты. У них много игроков сборных. Поэтому мы ожидаем сложного матча. Но это отличная возможность для нас. Я уже не могу дождаться, чтобы сыграть.
Я не уверен, является ли это сильнейшей командой или нет. Действительно не знаю. Но когда ты уже почувствовал вкус побед, ты не удовлетворяешься этим и стремишься к большему. Все в нашем клубе стремятся к новым успехам.
Если мы будем оставаться скромными и сосредоточенными, у нас будет еще много возможностей достигать еще большего. Но это все еще только начало сезона... как говорит тренер, мы твердо стоим на земле.
Мое единственное внимание сосредоточено на команде и клубе. Я не беспокоюсь о личных наградах. Пока команда находится там, где она должна быть, я счастлив.
Матч первого тура общего этапа Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас состоится уже сегодня, 2 октября, на Арене Люблин в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Динамо Киев – Кристал Пэлас на Xsport.ua.
