Форвард Динамо вспомнил гол, который вернул его в основу сборной Украины на чемпионате мира
После решающего гола на групповом этапе главный тренер выпустил его в старте на 1/8 с Испанией
Сборная Украины U-20 в 1/8 финала юношеского чемпионата мира встретится со сверстниками из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.
Нападающий «сине-желтых» Матвей Пономаренко вспомнил свой гол в матче заключительного тура группового этапа против Парагвая (2:1), который и вывел команду на следующую стадию. Слова футболиста передает Суспільне Спорт со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Безумные эмоции. Забить гол на таком турнире... Честно, переполняют эмоции. До этого у меня было мало игрового времени, 5-10 минут, но я делал выводы. Знал, что у меня будет шанс, которым я смогу воспользоваться, вот я и сделал это: мне дали 30 минут, я вышел и забил. Очень доволен, что так получилось.
Все [игры группового этапа] были зрелищные. Первая игра с корейцами также была зрелищной, мы победили. Эту игру нужно было выигрывать, чтобы выходить [в плей-офф] с первого места. Мы тщательно готовились к этой игре, Парагвай — очень хорошая команда. Считаю, что сыграли хорошо, поэтому и победили.
Интересно, что каждую игру группового этапа Пономаренко начинал с скамейки запасных. Но уже в 1/8 финала главный тренер Дмитрий Михайленко решил выпустить в старте именно форварда Динамо вместо Александра Пищура-младшего. Однако не обошлось и без потерь. Из-за нелепой дисквалификации игру против «Фурии рохи» придется пропустить вингеру Геннадию Синчуку.
