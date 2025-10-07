Сергей Стаднюк

Сборная Украины U-20 в 1/8 финала юношеского чемпионата мира встретится со сверстниками из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Перед самым матчем сеть взорвала новость о том, что вингер «сине-желтых» Геннадий Синчук дисквалифицирован на игру. За полтора часа до игры стало известно, что лидер команды действительно не вошел в заявку на поединок.

Синчук должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матче заключительного тура группового этапа против Парагвая (2:1). Однако сообщается, что футболист был замечен в технической зоне сборной Украины во время игры, из-за чего ФИФА не засчитала ему пропуск встречи.

В УАФ в комментарии Tribuna.com заявили, что Ассоциация начала служебное расследование по инциденту.

В УАФ уже открыто служебное расследование по данному факту, о его результатах будет сообщено после завершения процесса. УАФ

