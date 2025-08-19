Калюжный о Александрии: «Этот жест мог бы все изменить»
Супер Иван держит обиду на бывшую команду
38 минут назад
Иван Калюжный / Фото - Металлист 1925
Хавбек Металлиста 1925 и сборной Украины Иван Калюжный рассказал, почему отказался остаться в Александрии, которая долгое время вела переговоры о продлении контракта. Его слова приводит «ТаТоТаке».
Если бы Александрия поступила немного иначе, с моей стороны последовал бы к ним такой же жест. Я стараюсь отплачивать людям. Когда со мной хорошо, то и... У меня очень хорошие отношения с президентом, но был один момент. Ситуация была, когда рядом с моим авто взорвалась ракета, а мне даже из руководства никто не перезвонил. Этот жест мог бы кардинально все изменить, но есть так, как есть, - рассказал Калюжный.
Калюжный бьёт Александрию, лёгкие победы грандов и кризис Полесья.
Поделиться