Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау сообщил о состоянии лидера команды Энтони Гордона перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Эта команда отличается от той, что была два года назад. Я верю в её качество, но календарь действительно сложный. Очень важно хорошо стартовать, ведь начало задает тон сезону.

Энтони Гордон в моих планах на завтра. Это выдающийся футболист, а таких много не бывает. Посмотрим, выйдет ли он с самого начала. Он добавляет скорости и прямоты атакам, а это всегда нужно. Это важный сезон для его карьеры, и мы хотим помочь ему раскрыть свой максимум.