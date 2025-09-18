Гордон в шоколаде. Лидер Ньюкасла сможет сыграть против Барселоны
Однако сможет ли футболист провести полный матч?
40 минут назад
Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау сообщил о состоянии лидера команды Энтони Гордона перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Эта команда отличается от той, что была два года назад. Я верю в её качество, но календарь действительно сложный. Очень важно хорошо стартовать, ведь начало задает тон сезону.
Энтони Гордон в моих планах на завтра. Это выдающийся футболист, а таких много не бывает. Посмотрим, выйдет ли он с самого начала. Он добавляет скорости и прямоты атакам, а это всегда нужно. Это важный сезон для его карьеры, и мы хотим помочь ему раскрыть свой максимум.
Уже сегодня, 18 сентября, состоится еще один вечер главного еврокубка. Копенгаген – Байер, Манчестер Сити – Наполи, Ньюкасл – Барселона и другие. Трансляции матчей Лиги чемпионов.