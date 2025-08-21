Вингер Полесья Алексей Гуцуляк высказался о соперничестве на фланге в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Я думаю, что для нас главное – показать свою игру. Понятно, что Фиорентина – это хорошая команда, показывает высокий уровень. Но для нас, в первую очередь, это показать свою игру и навязать им свою игру. Я не могу знать, за кого словацкие зрители будут болеть, но я надеюсь, что они поддержат нас, так как для нас это домашняя игра.

Соперник? Концентрируюсь больше на своей игре. Я уже играл против очень хороших соперников и за сборную, поэтому для меня ничего нового. Главное, как я настроюсь, и я только смотрю на свою игру.