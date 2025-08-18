Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1 тура АПЛ против Вулверхэмптона (4:0). Его слова приводит BBC.

Первый тайм был хорошим, второй - нет. Это обычное дело в этой части сезона, но соперники были лучше во втором тайме.

У нас была короткая подготовка. Нам всегда сложно играть здесь, два года назад мы проиграли, а в прошлом сезоне Джон Стоунз забил гол в концовке. Нам всегда здесь трудно, поэтому мы особенно рады результату, - сказал Гвардиола.