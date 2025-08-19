Гвардиола допускает потенциальную распродажу в Манчестер Сити
В команде слишком много игроков
около 1 часа назад
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола допускает уход нескольких игроков, на которых не рассчитывают. Его слова приводит The Guardian.
У нас слишком много людей. Дело не в Эдерсоне. Сегодня у нас не было Родри, Фодена, Ковачича, Савио, Гвардиола, на скамейке сидели Аке, Гюндоган. Мне нравится, когда состав глубокий и позволяет бороться во всех турнирах, но я не люблю оставлять футболистов дома. Это нездоровая ситуация. Так не создать хорошую атмосферу для борьбы.
Клуб знает об этом с прошлого сезона, но как есть, так есть. Мы хотим сократить состав, потому что будет сложно поддерживать в команде хорошую атмосферу», - сказал Гвардиола.
