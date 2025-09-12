Сергей Стаднюк

18-летний Данило Малов снова стал игроком Олимпии Любляна. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинский левый защитник вернулся из Домжале. Там, несмотря на свой юный возраст, он успел провести два матча в текущем сезоне элитного дивизиона Словении. Ранее он уже был в системе Олимпии.

Футболист родился в 2007 году. Уже успел проявить себя на международном уровне – он является стабильным игроком юношеской сборной Украины U-19.

Главным амплуа Малова является место на левом фланге обороны. Как отмечают в Олимпии, его сильными сторонами являются высокая скорость, техническое мастерство и трудолюбие, а профессиональный подход к делу добавляет уверенности в его перспективах. В клубе также отмечают, что футболист присоединится к первой команде, одновременно не исключено, что своей энергией и опытом он будет усиливать и молодежный состав, когда это будет необходимо.

