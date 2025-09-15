Полузащитник Шахтера, который на правах аренды выступает за словацкий Татран, Кирилл Сигеев высказался относительно цели вернуться к «горнякам». Также молодой футболист назвал задачи украинской команды в Лиге конференций.

Шахтер впервые за много лет оказался вне топ-2. Весь клуб хочет доказать, что это была случайность. Успех в еврокубках будет зависеть от многих факторов. Я очень надеюсь, что Шахтер достойно представит Украину на евроарене.

Что касается личных целей, хочу играть в каждом матче, вернуться в молодежку и помочь Татрану закрепиться в элите. Пример Очеретька? Я считаю, Олег провёл классный сезон в Карпатах и круто провёл молодежное Евро, что помогло обратить внимание Шахтера. Надеюсь, что в Татране буду играть постоянно и оставаться на радарах у Шахтера. У меня аренда без права выкупа. По завершении сезона я должен вернуться в Шахтер, – заявил Сигеев в интервью «Украинскому футболу».