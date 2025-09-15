Сергей Стаднюк

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться к тренировкам весной 2026 года. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Я сразу сказал, что четыре года, наверное, не будет. Я думаю, что этот сезон Мудрик еще пропустит, и начнет тренироваться не раньше весны. До двух лет, считаю, он пропустит. Игорь Цыганык

В конце 2024 года у Мудрика обнаружили положительный допинг-тест. В пробе А нашли запрещенное вещество (по информации медиа – мельдоний). Сведений о результатах вскрытия пробы Б публично не было, однако Футбольная ассоциация Англии уже выдвинула украинскому футболисту официальное обвинение.

Кроме того, Мудрика временно лишили права управления автомобилем в Великобритании из-за серии нарушений правил дорожного движения. Кульминацией стало дело о превышении скорости на его BMW M8, после чего футболист получил шестимесячный запрет на вождение.

Весной 2026 года состоится плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026, в который теоретически может попасть сборная Украины.