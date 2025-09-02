Сергей Стаднюк

Новый вингер Динамо Шола Огундана сообщил, общался ли он с соотечественниками, которые играли за киевлян, а также назвал своего футбольного кумира. Слова нигерийского футболиста передает пресс-служба клуба.

Советы от бывших нигерийских игроков киевлян? Я ни с кем не советовался касательно перехода в «Динамо». В этом не было абсолютно никакой нужды, потому что это решение я принял сам, не раздумывая. Я понимал, в какой клуб я еду, понимал, что меня здесь ожидает. Конечно, я очень счастлив, что получил такое предложение и теперь имею возможность выступать за «Динамо». Мой кумир? Трудно, на самом деле, определиться, у каждого свой фаворит. Я не играю, как он, но мой любимый игрок – это Лионель Месси. Шола Огундана

По информации Transfermarkt, киевское Динамо заплатило за трансфер Огунданы 200 тысяч евро. Фламенго будет иметь 50% от будущей продажи нигерийца.

Также киевляне подписали сразу двух центральных защитников – сенегальца Алиу Тиаре и Василия Буртника из тернопольской Нивы.