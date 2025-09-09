Известный эксперт: «Забарный – самый стабильный игрок сборной Украины, уверенный и спокойный»
Леоненко высказался по поводу важного шага в карьере защитника
10 минут назад
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал переход защитника «сине-желтых» Ильи Забарного в ПСЖ, а также назвал футболиста лучшим в составе команды Сергея Реброва.
Забарный – наш самый стабильный игрок, уверенный и спокойный. Думаю, в ПСЖ ему будет несложно играть, потому что это сильная команда. Лигу чемпионов просто так не выигрывают. Я только не понял, почему Доннарумму продали. Видимо, хорошие дела быстро забываются, потому что с Ливерпулем он в одиночку вытащил игру.
Забарный станет основным в ПСЖ. Уверен, что ему там будет проще, чем в Борнмуте.
Конечно, Забарный – самый сильный футболист в составе сборной Украины! Он единственный играет в своем клубе, к тому же в самом сильном в Европе. Зинченко в основном сидел в запасе Арсенала. Миколенко играл, но где Эвертон? В подвале турнирной таблицы. Цыганков постоянно травмирован, а Жирона на последнем месте в Испании. Довбик стал запасным в Роме при Гасперини, – сказал Леоненко в интервью BLIK.ua.
