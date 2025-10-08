Известный комментатор – о «бане» Синчука: «Я даже не знаю, как описать этот косяк…»
Волочай надеется, что УАФ найдет виновных в отсутствии лидера сборной Украины на матче с Испанией
39 минут назад
Известный спортивный комментатор Виталий Волочай в личном Telegram-канале поделился мнением о дисквалификации вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 против Испании (0:1). Без лидера «сине-желтые» вылетели с Мундиаля.
Я даже не знаю, как описать этот просчет… Это просто какая-то настолько ужасная халатность, что у меня просто в голове не укладывается, как это возможно?
Как так получилось, надеюсь разберутся. Найдут виновного, накажут кого попало и так далее. Но факт остается фактом, на самый важный матч чемпионата мира против Испании мы без Синчука.
После болезненного поражения сборной Украины Волочай кратко подвел итоги встречи с испанцами.
Вот и все. Без Синчука. С шансами. Но все, GG.
Ранее главный тренер Дмитрий Михайленко раскрыл, когда сборная Украины узнала о скандальной дисквалификации Синчука.
