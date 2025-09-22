Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился мыслями после матча шестого тура украинской Премьер-лиги Динамо – Александрия (2:2).

Я не понимаю, как можно отпускать такие матчи. Как чемпион Украины может во второй игре чемпионата подряд пропускать на последних минутах и терять очки? Мне казалось, что Динамо полностью контролирует ситуацию на поле. Да, они пропустили на 15-й секунде. Булеца забил невероятный мяч, но потом Александрия отбивалась. Возможно, это было обусловлено тем, что команда выигрывала на протяжении первого тайма.

Но даже после первого и после второго пропущенного александрийцы ничего особенного не показывали. Киевляне сами себе придумали проблему. Два защитника не смогли разобраться с одним футболистом. Мне кажется, что особых надежд отыграться после гола Пихальонка Александрия не имела. Но такое бывает. Два удара по воротам и два гола.