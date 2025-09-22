Главный тренер Динамо Александр Шовковский назвал причины потери очков в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:2).

Непросто начинать игру, когда еще не вышли из раздевалки, а уже 0:1 проигрываем. Игра, в принципе, давалась. Контролировали, имели отличные возможности для того, чтобы забивать мячи. Индивидуальное мастерство… Что бы мы ни делали, какие бы ни создавали моменты – их надо использовать.

Ну и делать такие подарки командам – я даже не могу представить, что происходило, что хотел сделать Тарас [Михавко], когда просто отдал мяч. Я задал ему вопрос – он не объяснил мне, что он хотел сделать. Безусловно, все расстроены и недовольны результатом. По-другому, наверное, и не может быть.

Что касается второй потери очков на последних минутах, наверное, проблема в психологическом плане. Здесь вопрос, скорее всего, наверняка, к тренерскому штабу. Потому что недонастройка в начале игры, когда пропускаем с первых минут, и потом в концовке.

При том, что я не могу сказать, что мы как-то действовали неправильно. Мы создавали моменты, мы контролировали мяч, мы навязывали, нашему сопернику было непросто, они терпели, и по проценту владения мячом. Но результат – не по проценту владения. Результат складывается из забитых и пропущенных мячей.

Чем удивила Александрия? Они лучше владели мячом, они создавали моменты? Какие моменты они создали, сколько создали мы моментов? Объясните, что вы имеете в виду? Меня больше удивила моя команда, допуская такие ошибки и даря возможность сопернику забивать такие мячи,

Отсутствие Нещерета и выход Моргуна? У нас здоровая конкуренция, и играть будет тот, кто выглядит лучше на сегодняшний момент. Это касается не только Нещерета.

Анхель Торрес травмирован, он даже не тренируется на сегодняшний момент с командой. У него идет восстановление поврежденной мышцы. Как мне вчера сказали врачи, еще примерно неделю он точно не будет тренироваться, а потом начнет постепенно индивидуально работать.