Защитник Динамо Александр Караваев, который выводил команду с капитанской повязкой в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:2), раскритиковал игру «бело-синих». Слова игрока передает прессслужба клуба.

Конечно, матчи с «Александрией» в Кубке и чемпионате отличаются. Плюс, после того, как сыграешь первый матч, ты уже знаешь, как команда действует. Мы проанализировали их, конечно, и они проанализировали нас. Так получилось, что мы пропустили уже на 30 секунде такой необязательный гол, не разобрались. Соперник просто здорово попал по мячу, и он влетел в сетку. Конечно, потом пришлось отыгрываться, был уже совсем другой настрой. Но мы создавали очень много моментов, не забивали в пустые ворота, и в конце первого тайма всё-таки сравняли счёт. Во втором тайме также создавали много моментов и дожали. Однако снова в конце допускаем детские ошибки. Нужно анализировать и, конечно, не повторять их.

Конечно, когда выходишь на поле, ты не планируешь пропустить на первой минуте матча. Но, когда так случается, ты понимаешь, что надо не раскачиваться, а уже с первой минуты играть не только на все 100%, но даже больше, чтобы сначала сравнять счёт, а потом и выиграть матч. Конечно, когда забиваешь гол «в раздевалку» перед вторым таймом, конечно, это добавляет больше силы, энергии. Ты выходишь на поле и понимаешь, что сейчас можешь ещё добавить.

Я уже говорил, что дело в концентрации, потому что нужно играть до последней секунды, до последнего свистка, именно над этим необходимо работать. Что именно будем менять, это уже решит тренерский штаб. Мы разберём эту игру и будем готовиться к следующему матчу.

Тяжело пока что новичкам, потому что для них это другой чемпионат, другая среда. Но потихоньку адаптируются. Нужно это делать как можно быстрее, потому что у «Динамо» времени на раскачку нет.