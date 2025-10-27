Полузащитник Динамо Александр Пихальонок после матча десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (4:0) поделился мыслями о предстоящих двух встречах с Шахтером. Слова футболиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

В наше время любая команда не может проводить все матчи на высоком уровне. Бывают такие периоды, когда ты можешь целую неделю готовиться, а выходишь на поле — и не то, чтобы команда не готова, а просто тот день. Такое бывает. Но с Кривбассом все были заряжены, так что были силы бежать вперед. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожными с высказываниями, поскольку следующие матчи у нас очень важные — с Шахтером в Кубке и чемпионате, потом в Лиге конференций, потом с ЛНЗ. У нас очень непростой календарь, и будем готовиться дальше.

С Самсунспором в первую очередь, пропустили быстрый гол. Неплохо играли в промежутке между первым и вторым голом, и если бы реализовали свой момент, то неизвестно, как бы все повернулось. А там пропустили второй, потом третий после рикошета — и поплыли. В Турции после 0:3 очень тяжело «вылезти». К сожалению, так сложился матч для нас. Будем готовиться к следующим матчам, надеюсь, что все будет хорошо.

Что касается ротации Шахтера перед Динамо, это понятно, но в наших реалиях, с этими переездами, без ротации никак не обойтись. И мы это понимаем, и Шахтер. Так что будет интересное противостояние, настоящее дерби.