Последние результаты Манчестер Юнайтед снова вызвали волну критики от одного из самых известных экс-капитанов клуба Роя Кина. После ничьей с Вест Хэмом 1:1 в 14 туре АПЛ до этого манкунианцы добились непростой победы над Кристал Пэлас 2:1 и уступили Эвертону 0:1.

Кин заявил, что его бывшая команда демонстрирует игру, которая не соответствует уровню Манчестер Юнайтед.

Каждый раз, когда я смотрю на этот Юнайтед, я расстраиваюсь. Они недостаточно эффективны и недостаточно агрессивны, чтобы выполнять свою работу. Последние три-четыре матча были ужасными, очень и очень плохими. Казалось, что игроки были напуганы. Они выглядели как команда из пивного бара, – слова Роя Кина приводит Mundo Deportivo.

Свой следующий матч Манчестер Юнайтед сыграет против аутсайдера АПЛ Вулверхэмптона в понедельник, 8 декабря.