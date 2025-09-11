Сергей Стаднюк

В первом матче стартового раунда квалификации новосозданного женского Кубка Европы Колос на выезде уступил албанской Влазнии.

Хозяйки быстро завладели инициативой и уже на 14-й минуте открыли счет. Меги Доци удачно замкнула передачу Деди. После этого албанки создали еще несколько опасных моментов, но украинки сумели устоять. Однако в конце первого тайма Колос пропустил снова. После стандарта мяч рикошетом от Соломахи оказался в собственных воротах – автогол.

Во втором тайме борьба продолжалась с обоюдными шансами. Колос активно атаковал, но большинство попыток блокировали защитницы или вратарь Реальде Кабаньяс. Влазния отвечала штрафными ударами Доци и Вуксани, которые, однако, не принесли результата. В компенсированное время гости имели возможность сократить отставание, но удары Федоренко и Остапив оказались неточными.

Ответный матч состоится 17 сентября также в Албании из-за войны в Украине.

Кубок Европы (женщины). Стартовый раунд квалификации, первый матч

Влазния (Албания) – Колос (Коваливка, Украина) 2:0

Голы: Доци, 14, Соломаха, 45 (автогол)

