Первый вице-президент Металлиста Евгений Красников заявил о желании вернуться в Харьков после матча седьмого тура Первой лиги против Чернигова. Матч должен был состояться в воскресенье, 21 сентября, но его старт отложили из-за воздушной тревоги в северном городе. Через некоторое время пресс-служба хозяев заявила, что харьковчане отказались выходить на поле и поединок не состоится. ПФЛ приняла решение перенести игру.

Наш глава военной администрации запретил играть в Харькове, и мы его в этом полностью поддерживаем. Металлист 1925 базируется в Киеве, Металлист – в Ужгороде, а это значительно увеличивает бюджеты клубов в нелегкое время, на 30-40 процентов. Но, тем не менее, мы относимся к этому с пониманием. А ФК Чернигов проводит матчи там, где это опасно.

Я понимаю, что люди в Чернигове хотят увидеть футбол, но неужели вы думаете, что харьковские болельщики не хотят? Металлист тоже мечтает играть в Харькове, как и Металлист 1925, о чём мне говорил их президент. Но мы понимаем, что на данный момент это невозможно и опасно. Поэтому глава Харьковской ОВА принял абсолютно правильное решение, – сказал Красников в интервью «Украинскому футболу».