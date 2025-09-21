Делегат матча совместно с арбитром (после консультации с представителями команд и представителем соответствующей областной/городской военной администрации) приняли решение о невозможности проведения матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов первой лиги сезона 2025/26 «VBET Первая лига» между командами «Чернигов» Чернигов – «Металлист» Харьков 21 сентября 2025 года из-за воздушной тревоги в Черниговской области, которая длилась более 60 минут.

Руководствуясь п. 9-11 статьи 7 и п. 4 статьи 29 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2025/26, учитывая отсутствие согласия ФК «Металлист» Харьков,

Решили:

Перенести матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов первой лиги сезона 2025/26 «VBET Первая лига» между командами «Чернигов» Чернигов – «Металлист» Харьков, который должен был состояться 21 сентября 2025 года, на более поздний срок.

Если до 25 сентября 2025 года клубы «Чернигов» Чернигов и «Металлист» Харьков не согласуют новую дату проведения матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов первой лиги сезона 2025/26 «VBET Первая лига» между командами «Чернигов» Чернигов – «Металлист» Харьков, дату этого матча будет определена Администрацией ПФЛ.