Главный тренер Черноморца Александр Кучер поделился мыслями о текущем розыгрыше Кубка Украины и озвучил пожелания относительно соперника в 1/16 финала.

Конечно, хотелось бы, чтобы нам попался соперник, который играет на профессиональном уровне. Трудно сказать, кто удивил в этом розыгрыше. Все понимают, что такое кубковые противостояния, которые состоят из одной игры. На такие матчи команды максимально сконцентрированы, они полностью отдаются борьбе, сражаются за каждый мяч. В таких поединках всегда происходят непредсказуемые результаты, и это мы увидели в течение трех предыдущих дней. К кубковым встречам никогда нельзя подходить халатно и с уверенностью, что ты можешь обыграть того или иного соперника. Ведь, повторюсь, люди полностью отдаются в этих играх. Скажем, когда в гости к команде любителей или второй лиги приезжает представитель Премьер-лиги, то для них это хороший раздражитель. Обычно старшие по рангу могут за свою недооценку поплатиться.

«Реал Фарма»? Мы вчера всем составом ездили на ее кубковый матч с тернопольской «Нивой». В частности, было интересно посмотреть и на команду тернополян – как она будет играть со своим соперником, который ниже рангом. По возможности мы всегда ездим на игры с участием других команд, внимательно следим за оппонентами. А что касается «Реала Фармы», то нам интересно, как идут их дела. Ведь мы постоянно контактируем с этим клубом, он нам всегда помогает, откликаясь на наши просьбы по контрольным играм.

Мы же из одного города – нужно помогать друг другу. А что касается вчерашнего поединка «Реала Фармы» с «Нивой», то гости имели территориальное преимущество, владели мячом. В первом тайме тернополяне имели моменты, однако «Реал Фарма» удачно оборонялся и не давал сопернику ничего сделать. Хотя и при счете 0:0 у хозяев поля тоже были моменты, но не получалось забить. Сделай они это – и неизвестно, как бы закончился матч. И только во второй половине встречи шедевральным голом после удара с дальней дистанции «Нива» открыла счет. «Реал Фарма» немного раскрылся и пропустил еще дважды. Последний мяч побывал в воротах одесситов вследствие назначенного арбитром одиннадцатиметрового. После этого хозяевам было трудно что-то исправить, – заявил Кучер в интервью Sport.ua.