Хотя Ламин Ямал не отметился результативными действиями в матче десятого тура Ла Лиги против Реала, именно он оказался в центре внимания после финального свистка.

Мадридский клуб одержал победу со счётом 2:1, но завершение игры оказалось напряжённым.

После матча на поле возникла словесная стычка: игроки Реала подходили к Ямалю, напоминая ему его дерзкие высказывания перед эль класико.

Среди тех, кто особенно эмоционально реагировал, были Дани Карвахаль и Тибо Куртуа.

Как сообщает Madrid Universal, 18-летний вингер ответил вратарю Реала фразой:

«Пойдем в подтрибунное помещение, разберемся там».

Напомним, Дани Карвахаль получил травму колена в Эль Класико и пропустит примерно три месяца.