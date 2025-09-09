Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Украина должна побеждать, дальше будет еще сложнее. Нам нужно настраиваться и обязательно обыгрывать их.

Это, наверное, самое неприятное. Выезды для нас как были тяжелыми, так и остаются. Самое главное – успеют восстановиться или нет после долгого перелета в Баку. Вторые матчи у нас всегда получаются сложнее первых, даже против слабых соперников. Напомню, что у нас очень серьезные проблемы с созданием моментов. Кто-то вообще считает, что с Францией Ванат должен был играть, а не Довбик. Но тренеру виднее, кто готов лучше.

Против Азербайджана нам придется ломать насыщенную оборону. Когда обязательно нужно выигрывать, у нас начинаются сложности. Также нашу команду может расслабить то, что Исландия 5:0 обыграла азербайджанцев, а у нас были моменты с французами. Думаю, Ребров об этом напомнит в раздевалке.

Пусть хотя бы 1:0 выиграют. Главное, чтобы восстановились, а то снова начнут рассказывать, что неделю добирались. Азербайджан нужно обыгрывать в любом случае. Буду болеть за качественную игру нашей сборной, — заявил Леоненко в интервью Blik.ua.