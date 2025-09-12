Лидс может заменить главного тренера, названы претенденты
Руководство теряет доверие к Фарке
около 2 часов назад
«Лидс Юнайтед»
Руководство Лидс Юнайтед начало поиск кандидатов на случай возможной отставки действующего наставника Даниэля Фарке. Об этом сообщает TEAMtalk.
По данным источника, клуб готов сделать предложения Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту, если примет решение об освобождении Фарке.
Ранее появлялась информация, что американские владельцы Лидса сомневаются в способности нынешнего тренера сохранить команду в английской Премьер-лиге на следующий сезон.
После трех туров чемпионата Англии Лидс занимает 12 место, имея в своем активе четыре очка. Следующий матч команда проведет 13 сентября на выезде против Фулхэма.
