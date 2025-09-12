Исполнительный комитет УЕФА принял поправку к регламенту мужских клубных соревнований сезона 2025/26.

Согласно новым правилам, клубы могут осуществить временную замену максимум одного полевого футболиста, который получил долгосрочную травму или серьезно заболел. Замена возможна на любом этапе до шестого тура включительно.

В Европейской ассоциации объяснили, что это решение направлено на предотвращение несправедливого сокращения составов команд и уменьшение риска дополнительной нагрузки на игроков.

Первые матчи общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 начнутся 16 сентября.

