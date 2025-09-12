УЕФА внес поправку в регламент еврокубковых турниров
Клубы получили полезную возможность
Исполнительный комитет УЕФА принял поправку к регламенту мужских клубных соревнований сезона 2025/26.
Согласно новым правилам, клубы могут осуществить временную замену максимум одного полевого футболиста, который получил долгосрочную травму или серьезно заболел. Замена возможна на любом этапе до шестого тура включительно.
В Европейской ассоциации объяснили, что это решение направлено на предотвращение несправедливого сокращения составов команд и уменьшение риска дополнительной нагрузки на игроков.
Первые матчи общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 начнутся 16 сентября.
