Лига Европы УЕФА. Расписание матчей 6 ноября
Сегодня – большой еврокубковый вечер
около 2 часов назад
Сегодня, 6 ноября, состоятся 18 поединков общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2025/2026. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы (время – киевское):
19:45 — Динамо З (Хорватия) – Сельта (Испания)
19:45 — Штурм (Австрия) – Ноттингем Форест (Англия)
19:45 — Мидтьюлланн (Дания) – Селтик (Шотландия)
19:45 — Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция)
19:45 — Базель (Швейцария) – ФКСБ (Румыния)
19:45 — Мальме (Швеция) – Панатинаикос (Греция)
19:45 — Ред Бул Зальцбург (Австрия) – Гоу Эхед Иглз (Нидерланды)
19:45 — Утрехт (Нидерланды) – Порту (Португалия)
19:45 — Ницца (Франция) – Фрайбург (Германия)
22:00 — Штутгарт (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды)
22:00 — Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия)
22:00 — Виктория Пльзень (Чехия) – Фенербахче (Турция)
22:00 — Брага (Португалия) – Генк (Бельгия)
22:00 — Астон Вилла (Англия) – Маккаби Т-А (Израиль)
22:00 — Бетис (Испания) – Лион (Франция)
22:00 — Рейнджерс (Шотландия) – Рома (Италия)
22:00 — Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)
22:00 — ПАОК (Греция) – Янг Бойз (Швейцария)
Действующим обладателем трофея является английский Тоттенхэм, который в финале прошлого розыгрыша обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.
