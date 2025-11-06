Пресс-служба УЕФА опубликовала список футболистов, которые претендуют на награду лучшего игрока недели по итогам 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В список попали нападающий Галатасарая Виктор Осимхен, вингер Брюгге Карлуш Форбш, полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден и хавбек Арсенала Микель Мерино.

Осимхен оформил хет-трик в матче против Аякса (3:0), Форбш забил дважды и отдал голевую передачу, помогая Брюгге добиться ничьей с Барселоной (3:3). Фоден дважды поразил ворота Боруссии (4:1), а Мерино отметился дублем в поединке со Славией (3:0).

После четырёх туров таблицу Лиги чемпионов возглавляет Бавария (12 очков). На второй позиции — Арсенал, который имеет столько же очков, а третью позицию занимает Интер, который также набрал 12 очков.