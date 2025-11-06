Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов против Брюгге, который завершился со счётом 3:3. В течение игры каталонцы трижды уступали в счёте, но каждый раз находили силы отыграться.

— Это был нелегкий матч. Мы создавали моменты, но соперник действовал агрессивно и грамотно в защите. Мы плохо шли в отбор, проиграли много единоборств, особенно в центре поля. В средней линии мы не давили так, как хотели, и из-за этого защитникам было непросто. Нужно проанализировать ситуацию и поработать над этим. Мне нужно поговорить с игроками, потому что в воскресенье нас ждет еще один матч, — передает слова Флика Marca.

После этой ничьей Барселона продолжает борьбу за выход в плей-офф. В следующем туре сине-гранатовые 25 ноября сыграют на выезде с Челси, а Брюгге 26 ноября отправится в гости к Спортингу.

В чемпионате Испании Барселона сыграет на выезде против Сельты 9 ноября, начало в 22:00.