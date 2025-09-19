Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины U-20 прибыла в Чили, где сыграет на чемпионате мира-2025. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Чемпионат мира-2025 U-20 пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций.

Сначала участники будут соревноваться в шести группах по четыре сборные. По две лучшие команды каждого квартета, а также четыре коллектива из шести, занявшие третье место, выйдут в 1/8 финала.

В Чили в ночь с 21 на 22 сентября «сине-желтые» проведут товарищеский матч с Австралией. Начало – в 00:00 по Киеву. Эта команда также является участником ЧМ-2025.

👥 Состав юношеской сборной Украины U-20

🧤 Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).

🛡 Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).

🧠 Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будько (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Вотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец Петрове), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).

🎯 Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ЭТО, Венгрия).

Ранее известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко жестко высказался о клубах, которые не отпустили игроков на чемпионат мира.