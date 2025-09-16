Главный тренер Карпат Владислав Лупашко прокомментировал ничью 1:1 в матче 5 тура УПЛ против Полтавы.



Преимущество, которое у нас было во втором тайме, должно быть с начала матча. Говорить о том, что соперник тянул время, пытался выбивать мяч – об этом даже разговаривать не стоит.

Оппонент играет так, как считает нужным. Вопросы только к нам и к тому, как мы входим в игру. Мы на этом настаивали и акцентировали внимание на разборе прошлого матча и сегодня и вообще на этой неделе. Акцент был на том, что мы должны сразу начинать агрессивно играть, а не потом искать что-то героическое для исправления ситуации. Поэтому все вопросы только к нам.

Я бы не сказал, что это настройка, но нужно больше характера, когда тебе что-то не удается, ты должен быть агрессивен без мяча, – передает слова Лупашко пресс-служба Карпат.