Лупашко: «Все вопросы только к нам»
Карпаты не смогли обыграть Полтаву в очередном туре УПЛ
около 1 часа назад
Главный тренер Карпат Владислав Лупашко прокомментировал ничью 1:1 в матче 5 тура УПЛ против Полтавы.
Преимущество, которое у нас было во втором тайме, должно быть с начала матча. Говорить о том, что соперник тянул время, пытался выбивать мяч – об этом даже разговаривать не стоит.
Оппонент играет так, как считает нужным. Вопросы только к нам и к тому, как мы входим в игру. Мы на этом настаивали и акцентировали внимание на разборе прошлого матча и сегодня и вообще на этой неделе. Акцент был на том, что мы должны сразу начинать агрессивно играть, а не потом искать что-то героическое для исправления ситуации. Поэтому все вопросы только к нам.
Я бы не сказал, что это настройка, но нужно больше характера, когда тебе что-то не удается, ты должен быть агрессивен без мяча, – передает слова Лупашко пресс-служба Карпат.
Свой следующий матч Карпаты проведут в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Противником команды Лупашко будет черновицкая Буковина.