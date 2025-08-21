Ротань доверился 21-летнему экс-игроку Миная в матче против Фиорентины
Известные составы на первую часть противостояния за Лигу конференций
около 2 часов назад
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Полесье номинально дома примет Фиорентину. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Определились составы соперников на игру. Главный тренер «волков» Руслан Ротань неожиданно доверил место в старте 21-летнему Сергею Корнийчуку.
🐺 Полесье: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Корнийчук, Леднев, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Филиппов, Назаренко.
Запасные: Волынец, Улиганец, Таллес Коста, Бескоровайный, Жоао Виалле, Караман, Андре Гонсалвеш, Мыкитюк, Гайдучик.
🟣 Фиорентина: де Хеа, Раньери, Понграчич, Комуццо, Додо, Гозенс, Фаджоли, Зом, Гудмундссон, Кин, Ндур
Запасные: Леццерини, Мартинелли, Джеко, Сабири, Пабло Мари, Фаццини, Вити, Фортини, Куадио, Браски, Паризи.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно на странице события Полесье – Фиорентина на Xsport.
Ранее главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча против Фиорентины.
