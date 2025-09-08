Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич предостерег команду от восприятия матча второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана, как легкой прогулки.

Нам нужно исходить из того, что обязательно нужно дважды обыграть Азербайджан. С Исландией точно будет непросто. Украину ждет тяжелая дорога для выхода на чемпионат мира. Нашим игрокам нужно понять, что нужно дорабатывать, а в отборе играть так, как сборная Франции против нас в первом тайме. Вот такой должна быть плотность.

Что касается ротации, тут особо ничего не придумаешь. Возможно, один-два новых футболиста и появятся, но не больше.

Выезд есть выезд, поэтому просто точно не будет. После 0:5 Азербайджан будет стремиться реабилитироваться перед фанами, соперник точно будет настроенным, поэтому легко не будет. Украине не нужно обращать внимание на результат Азербайджана против Исландии. Болельщики погонят их вперед и игроки захотят им доказать, что результат против Исландии был случайностью. Нужно быть готовым к сопротивлению. Прогноз? Украина выиграет с разницей в один мяч, – сказал Маркевич в интервью BLIK.ua.