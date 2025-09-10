Форвард Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о личных трудностях, с которыми сталкиваются известные спортсмены. В своем комментарии он затронул тему денег, ответственности и взаимоотношений с близкими людьми.

Чем больше у тебя денег — тем больше проблем. Некоторые люди не замечают, что твоя жизнь меняется, они хотят продолжать видеть в тебе образ ребенка, каким ты когда-то был рядом с ними… Но ты уже не тот. У тебя есть обязанности, работа, ответственность.

Если кто-то проходит жизненный путь вместе с тобой — это прекрасная история. Замечательно взрослеть, достигать вершин, имея семью и прочный фундамент. Но иногда это работает не так… Связь с близкими разрывается из-за того, что ваши отношения не складываются. Это проблема, с которой сталкиваются многие спортсмены и выдающиеся личности, — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

