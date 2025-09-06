Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в эфире TF1 после матча первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины (2:0) высказался относительно повторения голевого показателя Тьерри Анри за «Ле бле» и своего упущенного момента в конце игры.

Достичь такой цифры так рано — это что-то невероятное, но мне это нравится. Большое уважение для Тьерри! Но теперь я хочу его превзойти 😁! Для меня большая честь сравняться с таким игроком, как Тьерри Анри. Все знают, какое значение он имеет для нас, французов, и особенно для нападающих. Это человек, который открыл путь, я имею к нему много уважения и восхищения. Достичь этой отметки так рано — это космос, но я этим наслаждаюсь. Я хочу продолжать и, прежде всего, выигрывать матчи и титулы.

Рекорд становится все ближе, но я об этом не думаю. Не знаю, то ли потому, что я уверен, что смогу его побить, то ли потому, что считаю, что есть более важные вещи. Но действительно, стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — это нечто особенное.

Упущенная возможность в конце? Это была глупость. Такие приемы выглядят красиво только тогда, когда удаются. Если же они не реализованы — это просто глупость. В следующий раз нужно либо забивать, либо не пробовать.