Лионель Месси, нападающий Интера Майами, вспомнил период работы с Пепом Гвардиолой в Барселоне и объяснил, почему именно каталонский тренер стал ключевой фигурой в его развитии.

Однажды мы с ним пересеклись, но я его не знал, у нас не было никаких отношений, пока он не стал нашим тренером в Барселоне. Пеп уникален. Есть чрезвычайно хорошие тренеры, но у него есть что-то особенное – для меня он лучший из всех.

У него есть что-то общее со Скалони: то, как он видит вещи, как готовится к матчам, как общается. Для меня он лучший. Нам повезло, что мы все встретились в Барселоне – он и все мы. У него были все необходимые элементы, чтобы достичь того, чего он хотел.

Потом он перешел в другой клуб и продолжил побеждать. Дело не только в победах, а в том, как играют его команды. Он достиг этого в Баварии, он достиг этого в Сити. Несмотря на то, что он не выиграл Лигу чемпионов с Баварией, он изменил стиль игры в Германии, где привыкли к другому футболу. В Англии он сделал то же самое. Он не просто меняет команду, он меняет стиль игры всей лиги.

С самого начала у нас были отличные отношения. Мы с Пепом были очень близки, много общались, и я многому у него научился. Я добавил к своей игре еще кое-что, кроме того, что уже знал. Я много научился у него – как двигаться, как читать пространство на поле.

Он даже поставил меня на позицию ложной девятки. В юношеских командах Барселоны я играл под нападающим – это была моя позиция. Когда я дебютировал при Райкарде, а позже при Пепе, меня ставили на фланг, хотя раньше я там почти не играл. Но я продолжал совершенствоваться и расти в футбольном смысле, – сказал Месси в интервью ESPN.