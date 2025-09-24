В матче 1/16 финала Кубка Италии сезона 2025/26 Милан на Сан-Сиро победил Лечче со счетом 3:0.

На 19-й минуте защитник гостей Джамиль Зиберт получил прямую красную карточку, а уже на 20-й минуте Сантьяго Хименес открыл счет за хозяев. Во втором тайме Кристофер Нкунку забил свой первый гол за Милан на 51-й минуте, а Кристан Пулишич на 64-й минуте довел счет до разгромного.

Действующим обладателем Кубка Италии остается Болонья, которая в прошлом сезоне обыграла Милан в финале 1:0.

Италия. Кубок Италии. 1/16 финала



Милан – Лечче 3:0 (Хименес 20, Нкунку 51, Пулишич 64)