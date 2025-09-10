Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился мыслями относительно потенциальной отставки главного тренера команды Сергея Реброва после ничьей в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Ну а кто вместо него? Я не знаю, что сейчас в голове у тренерского штаба. Ярмоленко им не нужен. Алиев меня спрашивает: «А почему Ярмоленко не вызвали?». Говорю: «Ребров сказал, что на его месте есть большая конкуренция».

Ну какая, черт возьми, конкуренция на его позиции? Ну это треш. Зубков может и слева сыграть, Цыганков вечно сломан. Волошин? Ребята, ну вы серьезно – какой Волошин? Ярмоленко мог спокойно выйти на 30-40 минут и помочь в этой ситуации. У него есть имя, соперники боялись бы его трогать. Андрюха бы точно что-то придумал с Азербайджаном и выполнил.

Смотрел, как Цыганков уезжал со сборной. Подъехал микроавтобус Мерседес, ему несут чемоданы, сажают в машину, отвозят в аэропорт, пылинки с него сдувают! Это все хорошо, уровень организации топ, ну а на поле что?! Мы в свое время сами добирались на базу в Конча-Заспу, бывало, что и за свои деньги. Никто за нами чемоданы не таскал, но мы выходили и боролись за сборную.

А сейчас сборы в Марбелье, еще где-то. Такое ощущение, что сборная мира собирается. Так выйдите и покажите хоть что-то на поле! У нас люди в Роме играют, в Бенфике, в ПСЖ, в АПЛ, мастер вот в Жирону перешел, а Азербайджан обыграть не могут, – сказал Милевский в интервью BLIK.ua.