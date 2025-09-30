Мы должны прыгнуть выше головы. Против нас играет гранд, финалист Лиги чемпионов. Придется выкладываться на полную каждую минуту. Это серьезный рывок, испытание для наших игроков, которое может дать им огромный импульс.

Команда продолжает играть схожим образом. Некоторые игроки изменились, но в целом игра осталась неизменной. У Интера игроки мирового класса, и у них невероятно сильная пара нападающих: Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам или Пио Эспозито. Список сильных сторон можно продолжать бесконечно: «стандарты», быстрые переходы.