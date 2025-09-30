Многолетний тренер Славии рассказал, за счет чего можно противостоять финалисту ЛЧ
Соперник чехов дважды за последние три сезона доходил до решающего матча Лиги чемпионов
около 4 часов назад
Главный тренер пражской Славии Їндржих Трпишовски раскрыл рецепт успеха в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Интера. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы должны прыгнуть выше головы. Против нас играет гранд, финалист Лиги чемпионов. Придется выкладываться на полную каждую минуту. Это серьезный рывок, испытание для наших игроков, которое может дать им огромный импульс.
Команда продолжает играть схожим образом. Некоторые игроки изменились, но в целом игра осталась неизменной. У Интера игроки мирового класса, и у них невероятно сильная пара нападающих: Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам или Пио Эспозито. Список сильных сторон можно продолжать бесконечно: «стандарты», быстрые переходы.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Интер — Славия Прага состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Интер — Славия на Xsport.ua.
