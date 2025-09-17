Судаков: «Контролировали игру, не знаю, почему всё изменилось»
Украинский полузащитник «Бенфики» – о сенсационном поражении от «Карабаха»
15 минут назад
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков прокомментировал сенсационную ничью в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Карабаха (2:3). Слова украинца передает A Bola.
Было тяжело. Нам нужно поднять голову, сначала проанализировать, что произошло, взять на себя ответственность, смотреть вперед и работать усердно.
Мы контролировали игру и забили голы. Потом она изменилась, я не знаю почему. Карабах не сделал много, но каждая контратака была для нас сложной. Наш второй тайм вышел плохим, мы должны реагировать, двигаться дальше и сыграть лучше в следующем матче.
Сам факт игры за Бенфику фантастический, но не с таким результатом. Мне следует расти и улучшать множество вещей.
Напомним, после провальной игры руководство Бенфики уволило главного тренера Бруну Лаже.