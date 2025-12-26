Моуринью: «У нас нет Мбаппе, Винисиуса или Ямаля»
Тренер Судакова и Трубина объяснил, почему для Бенфики важнее побеждать, чем играть ярко
10 минут назад
Португальский специалист Жозе Моуринью ответил на критику со стороны журналистов относительно не слишком зрелищной игры Бенфики, которую он в настоящее время возглавляет. Наставник лиссабонского клуба подчеркнул, что результат для него всегда был и остается приоритетом — это философия, которой он придерживается на протяжении всей своей тренерской карьеры.
У нас нет Мбаппе, Винисиуса или Ямаля. У нас есть команда, и она действует как команда, возможно, не так ярко. Но даже не играя красиво, можно побеждать, — приводит слова Моуринью итальянский портал derbyderbydeby.it.
Напомним, в прошлом туре чемпионата Португалии Бенфика только благодаря пенальти одолела Фамиликао.
