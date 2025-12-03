Наполи в затяжной серии пенальти одолел Кальяри и пробился в четвертьфинал Кубка Италии.
Основное время закончилось со счетом 1:1
около 7 часов назад
В Неаполе завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, который подарил настоящую интригу до последнего удара. Основное время матча между Наполи и Кальяри результативно завершилось счётом 1:1, а победитель определился лишь в серии пенальти.
Первыми забили хозяева: на 28-й минуте Лоренцо Лукка открыл счёт после точного паса Антонио Вергары. Гости ответили во втором тайме — Себастьяно Эспозито на 67-й минуте сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой защиты.
В послематчевой серии команды выполнили по десять ударов. Напряжение росло с каждой попыткой, и решающим стал удар защитника Алессандро Буонджорно, который принёс Наполи победу 9:8. Перед этим за Кальяри не забил анголец Зиту Лувумбу.
Неаполитанцы выходят в четвертьфинал Кубка Италии, тогда как Кальяри завершает своё участие в турнире. Ранее в восьмёрку лучших также пробились Ювентус и Аталанта.
Сегодня также, Дженоа без Малиновского с крупным счётом уступила Аталанте и вылетела из Коппа Италия.
Наполи – Кальяри 1:1 (9:8 пен.)
Голы: Лукка, 28 - Эспозито, 67
Поделиться