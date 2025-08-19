Бывший вингер Динамо Беньямин Вербич рассказал о своей карьере в Киеве, самом ярком воспоминании и возможном возвращении в клуб.

Второе пришествие в Динамо зимой 2024 года? На этот вопрос я не могу ответить. Это такой вопрос... Могу лишь сказать, что я очень люблю Динамо. Я никогда не откажусь от Динамо. Это моя команда, это мой дом. Если бы не война, всё было бы иначе. Жаль.

Вполне возможно, что мог бы до сих пор играть за киевлян. Мне всё нравилось в Динамо. Думаю, что в этом клубе я провёл лучшие годы своей карьеры.

Что касается самого яркого воспоминания, это игра на «Камп Ноу» против Барселоны (1:2) осенью 2020 года. Помню, какие чудеса творил Нещерет в воротах. Тогда ещё Витя Цыганков забил. Это была равная игра, нам совсем чуть-чуть не хватило. Тогда же я впервые сыграл против своего кумира – Лионеля Месси. Помню, что тогда Луческу взял футболку Месси. Я немного разозлился на это 😁 Я тоже хотел! Но понятно, что у Мистера первый выбор, – рассказал Вербич в интервью «Украинскому футболу».