FIFPro опубликовала список претендентов на символическую сборную 2025 года
В целом, он включает 26 футболистов
около 2 часов назад
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro объявила список из 26 игроков, претендующих на место в символической сборной 2025 года.
Итоговый состав из 11 футболистов будет обнародован 3 ноября.
Вратари:
Алисон Бекер (Ливерпуль), Тибо Куртуа (Реал), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Манчестер Сити).
Защитники:
Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Реал), Пау Кубарси (Барселона), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — ПСЖ), Вильям Салиба (Арсенал).
Полузащитники:
Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба — Реал), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Наполи), Лука Модрич (Реал, Милан), Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Коул Палмер (Челси), Педри (Барселона).
Нападающие:
Усман Дембеле (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Реал), Лионель Месси (Интер Майами), Рафинья, Ламин Ямаль (оба — Барселона), Криштиану Роналду (Аль-Наср), Мохамед Салах (Ливерпуль).
Напомним, в сентябре состоялась церемония вручения награды Золотой мяч, которую выиграл Усман Дембеле.
Поделиться